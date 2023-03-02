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2 марта, 13:50

В Минпросвещения заявили о планах официально закрепить должность наставника

В России планируется нормативно закрепить должность наставника, чтобы за выполнение его функций можно было получать зарплату. Об этом во время открытия Года педагога и наставника заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Наставничество требует закрепления в нормативных документах. Чтобы являющиеся наставниками могли и работать, и в трудовой книжке, и дополнительная зарплата была за наставничество", — отметил Кравцов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех педагогов и наставников за их неизменную веру в Россию, которую они передают ученикам.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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