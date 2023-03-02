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2 марта, 14:31

Четыре человека пострадали в ходе испытаний Ил-76 на заводе "Авиастар" в Ульяновске

<p>Губернатор Ульяновской области Алексей Русских навестил пострадавших работников завода "Авиастар". Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Russkih_Aleksey" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Русских</a></p>

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских навестил пострадавших работников завода "Авиастар". Фото © Telegram / Алексей Русских

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских навестил в больнице пострадавших работников завода "Авиастар". Об этом он рассказал в телеграм-канале, отметив, что травмы в ходе испытаний Ил-76 получили четыре человека.

"После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь, у пациентов ушибы и резаные раны", — написал он.

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Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшего работника "Авиастара". Он поручил соцслужбам оказать необходимую помощь.

Напомним, в ходе испытаний фюзеляжа самолёта Ил-76 на заводе "Авиастар" в Ульяновске погиб один человек.

Илья Суриков
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