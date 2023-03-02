Четыре человека пострадали в ходе испытаний Ил-76 на заводе "Авиастар" в Ульяновске
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских навестил пострадавших работников завода "Авиастар". Фото © Telegram / Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских навестил в больнице пострадавших работников завода "Авиастар". Об этом он рассказал в телеграм-канале, отметив, что травмы в ходе испытаний Ил-76 получили четыре человека.
"После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Ещё троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь, у пациентов ушибы и резаные раны", — написал он.
Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшего работника "Авиастара". Он поручил соцслужбам оказать необходимую помощь.