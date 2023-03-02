Один человек погиб в ходе испытаний Ил-76 на заводе в Ульяновске
ОАК: Один человек погиб в ходе испытаний самолёта Ил-76 на заводе "Авиастар"
Один человек погиб в ходе испытаний фюзеляжа самолёта Ил-76 на заводе "Авиастар" в Ульяновске. Об этом сообщает Объединённая авиастроительная корпорация. Также есть пострадавшие, но их количество не уточняется.
"На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолёта, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — сообщили в ОАК.
На месте работают экстренные службы. Другая информация о происшествии не приводится.
А 23 октября 2022 года в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30, совершавший испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Следственный комитет рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных версий крушения.
ТАСС / Дмитрий Сандимиров