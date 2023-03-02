В России призвали поменять правила размещения камер на дорогах

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал изменить правила размещения камер контроля скорости на российских дорогах. С таким предложением он обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

Так, Крупник уверен, что следует перестать ставить камеры на полосах для опережения вне населённых пунктов. Кроме того, он предложил обязать операторов обозначать присутствие с помощью сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики засад.

"На мой адрес приходит множество сообщений от автовладельцев, обеспокоенных излишней строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения", — сказано в тексте документа, который есть в распоряжении RT.

По мнению Крупника, многим водителям кажется, что иногда камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве ловушки для неизбежного наказания. Нелогичность размещения таких систем может быть источником чрезвычайных ситуаций, считает депутат.