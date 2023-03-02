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2 марта, 14:58

Жительница Воронежа нашла зубы в купленном холодце

Жительница Воронежа обнаружила весьма неприятную находку в холодце, который купила в одной из популярных сетей продовольственных магазинов. Подробнее об этом рассказал портал "Вести Воронеж".

Зубы, найденные жительницей Воронежа в холодце. Фото © VК / Вести Воронеж

Зубы, найденные жительницей Воронежа в холодце. Фото © VК / Вести Воронеж

Женщина поделилась, что нашла в готовой еде зубы, но вот чьи они, остаётся загадкой. В результате всё содержимое упаковки пришлось выкинуть. Оставшаяся без блюда жительница Воронежа намерена подать жалобу по поводу произошедшего в Роспотребнадзор. Сам магазин находится на Кольцовской улице. Судя по фотографии, которую предоставила пострадавшая порталу, производителем холодца является Бобровский мясокомбинат.

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Обложка ©

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Светлана Оперук
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