Кинолог рассказал, почему владельцы домашних животных стали тратить больше

Повышение стоимости кормов и проблемы с логистикой привели к росту расходов граждан РФ на содержание питомцев с 2022 года. Об этом в беседе с РИАМО заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Я бы не говорил о каком-то запредельно высоком повышении затрат на содержание домашних животных, тем не менее рост ощутим. Сейчас в России увеличивается показатель самообеспеченности кормами, кроме того, наращивается производство отечественных вакцин, возможно, это в какой-то мере улучшит ситуацию", — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас содержание собаки обходится хозяину как минимум в семь тысяч рублей. Эта сумма зависит от размера, породы, состояния здоровья и возраста животного. В основном деньги уходят на еду для питомца, однако также важно не забывать про ветеринарное обслуживание и покупку игрушек.

Специалист также рассказал, что основная статья расходов у кошатников — наполнители для лотков, а у собачников — корм. Помочь сократить траты может отказ от ненужных аксессуаров. Так, стоит выбирать вещи, которые действительно необходимы домашнему животному.