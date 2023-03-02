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2 марта, 15:04

В Харьковской области заявили, что ВСУ насильно вывозят гражданских из Купянска

Глава Харьковской области Ганчев: Украинские военные занимают дома мирных жителей Купянска

Украинские силовики насильно вывозят мирных жителей из Купянска Харьковской области и занимают их дома. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

"Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это всё обернётся. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан", — сказал он.

По словам Ганчева, сейчас в районе Купянска обстановка накалена: ВС России оттесняют ВСУ на фоне тяжёлых боёв. По этой же причине украинским военным приходится оборудовать огневые позиции везде, где есть возможность.

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Ранее ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении. Были также поражены подразделения украинской армии под Харьковом.

Обложка ©

ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Светлана Оперук
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