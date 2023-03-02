В Харьковской области заявили, что ВСУ насильно вывозят гражданских из Купянска
Глава Харьковской области Ганчев: Украинские военные занимают дома мирных жителей Купянска
Украинские силовики насильно вывозят мирных жителей из Купянска Харьковской области и занимают их дома. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.
"Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это всё обернётся. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан", — сказал он.
По словам Ганчева, сейчас в районе Купянска обстановка накалена: ВС России оттесняют ВСУ на фоне тяжёлых боёв. По этой же причине украинским военным приходится оборудовать огневые позиции везде, где есть возможность.
Ранее ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении. Были также поражены подразделения украинской армии под Харьковом.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov