В Харьковской области заявили, что ВСУ насильно вывозят гражданских из Купянска

Украинские силовики насильно вывозят мирных жителей из Купянска Харьковской области и занимают их дома. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

"Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции, но мы подозреваем, чем это всё обернётся. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан", — сказал он.

По словам Ганчева, сейчас в районе Купянска обстановка накалена: ВС России оттесняют ВСУ на фоне тяжёлых боёв. По этой же причине украинским военным приходится оборудовать огневые позиции везде, где есть возможность.