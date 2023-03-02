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2 марта, 15:51

Для россиян ограничили продажу дронов на Aliexpress

На Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Так, уже заблокированы коптеры компаний DJI и Autel.

  • На Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Скриншот © LIFE
    На Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Скриншот © LIFE
  • На Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Скриншот © LIFE
    На Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Скриншот © LIFE

На Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Скриншот © LIFE

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При этом в онлайн-магазине остались карточки товаров, но при нажатии на них пользователь видит ошибку и надпись "Такой страницы нет". Также из российского AppStore фирма DJI удалила приложения для управления дронами. При этом установленное до блокировки работает исправно, но есть трудности в покупке комплектующих.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, в компании DJI извинились за неудобства, но указали, что не обслуживают россиян, а также не предоставляют услуги по какой-либо военной деятельности.

Ранее Лайф сообщал о том, что представители компании Volkswagen хотят заблокировать серый импорт своих машин из Китая в Россию.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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