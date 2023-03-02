Для россиян ограничили продажу дронов на Aliexpress

На Aliexpress ограничили продажу дронов для клиентов из России. Так, уже заблокированы коптеры компаний DJI и Autel.





При этом в онлайн-магазине остались карточки товаров, но при нажатии на них пользователь видит ошибку и надпись "Такой страницы нет". Также из российского AppStore фирма DJI удалила приложения для управления дронами. При этом установленное до блокировки работает исправно, но есть трудности в покупке комплектующих.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в компании DJI извинились за неудобства, но указали, что не обслуживают россиян, а также не предоставляют услуги по какой-либо военной деятельности.