Президент США Джо Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с использованием оружия массового поражения. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов", — говорится в заявлении американской администрации.

В документе утверждается, что он направлен на предотвращение использования биологического, радиологического, химического и ядерного оружия негосударственными лицами в Соединённых Штатах и за их пределами. Меморандум включает в себя три направления: борьба с терроризмом с использованием оружия массового поражения, укрепление безопасности радиоактивных материалов, укрепление безопасности ядерных материалов.