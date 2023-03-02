Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом
Президент США Джо Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом с использованием оружия массового поражения. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден подписал меморандум по национальной безопасности о борьбе с терроризмом с применением оружия массового поражения и усилением глобальной безопасности ядерных и радиоактивных материалов", — говорится в заявлении американской администрации.
В документе утверждается, что он направлен на предотвращение использования биологического, радиологического, химического и ядерного оружия негосударственными лицами в Соединённых Штатах и за их пределами. Меморандум включает в себя три направления: борьба с терроризмом с использованием оружия массового поражения, укрепление безопасности радиоактивных материалов, укрепление безопасности ядерных материалов.
Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов призвал Следственный комитет возбудить против самого Байдена уголовное дело о терроризме. Причиной послужила скандальная статья журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к теракту на "Северных потоках".
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