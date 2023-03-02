"Я вас всех люблю": Сломавший ногу режиссёр Кустурица обратился к поклонникам с больничной койки

Попавший в больницу сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что если завтра ему станет лучше, то он сможет принять участие в XXI Международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", новым президентом которого кинодеятель стал осенью 2022 года. В этом году киносмотр пройдёт с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске.

Кустурица обратился к поклонникам прямо с больничной койки. Видео © Пресс-служба кинофестиваля "Дух огня"

"Врачи сказали, если всё будет хорошо после операции завтра, то я у вас буду до конца фестиваля. Если нет — увидимся в следующем году. Я вас всех люблю!" — обратился к поклонникам 68-летний Кустурица прямо с больничной койки.