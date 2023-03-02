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2 марта, 16:03

"Я вас всех люблю": Сломавший ногу режиссёр Кустурица обратился к поклонникам с больничной койки

Сломавший ногу Кустурица не исключил, что примет участие в фестивале в Ханты-Мансийске

Попавший в больницу сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что если завтра ему станет лучше, то он сможет принять участие в XXI Международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", новым президентом которого кинодеятель стал осенью 2022 года. В этом году киносмотр пройдёт с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске.

Кустурица обратился к поклонникам прямо с больничной койки. Видео © Пресс-служба кинофестиваля "Дух огня"

"Врачи сказали, если всё будет хорошо после операции завтра, то я у вас буду до конца фестиваля. Если нет — увидимся в следующем году. Я вас всех люблю!" — обратился к поклонникам 68-летний Кустурица прямо с больничной койки.

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Как уже рассказывал Лайф, 1 марта Кустурица попал в больницу с переломом ноги. Сейчас режиссёр проходит лечение в Институте ортопедической хирургии "Баница" в Белграде.

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Кадр из видео © Пресс-служба кинофестиваля "Дух огня"

Наталья Исакова
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