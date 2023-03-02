Оригинальный сценарий "Унесённых ветром" отличался жестокостью по отношению к рабам
New York Post: В США нашли жестокую версию сценария "Унесённых ветром"
В Нью-Йорке обнаружили оригинальный сценарий оскароносного фильма "Унесённые ветром" 1939 года. Как сообщает New York Post, в первоначальном варианте киноленты было очень много жестоких сцен, раскрывающих тему рабства.
Напомним, в фильме история любви разворачивается на одной из южных плантаций во время Гражданской войны. Картину снимали во время Великой депрессии в 30-е годы XX века, на фоне укоренившегося в американском обществе расизма, в связи с чем кинолента периодически подвергалась критике за искажение темы рабства. Тем не менее, по словам историка Дэвида Винсента Кимела, в то время писатели стремились к более реалистичному описанию расовых отношений. Оригинальный образец сценария "Унесённых ветром" был куплен Кимелом в 2020 году. Все жестокие сцены впоследствии не вошли в итоговый фильм.
"Большая часть вырезанного материала представляла собой изображение жестокого обращения с порабощёнными рабочими на плантации Скарлетт О`Хары, включая ссылки на побои", — отметил Кимел.
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