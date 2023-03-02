19FortyFive: Зеленский мог снять Москалёва с должности командующего ООС из-за разногласий
У президента Украины Владимира Зеленского и украинского генерала Эдуарда Москалёва могли быть значительные разногласия, из-за которых военного могли снять с должности командующего так называемой Операцией объединённых сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе). Об этом написал обозреватель Джек Бакби в статье для портала 19FortyFive.
"Нельзя исключать вероятность серьёзных разногласий между президентом и Москалёвым", — считает эксперт.
Бакби счёл странным поведение Киева, который никак не объяснил причину снятия Москалёва с должности. Эту новость также проигнорировали и украинские официальные соцсети. Обозреватель предполагает, что изменения могли быть связаны с будущим наступлением ВСУ.
Ранее Лайф писал о том, что указом президента Украины Владимира Зеленского командующий операцией Объединённых сил Эдуард Москалёв был снят с должности. Он занимал пост командующего ООС с 15 марта 2022 года, когда сменил Александра Павлюка.
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