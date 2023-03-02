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2 марта, 16:52

19FortyFive: Зеленский мог снять Москалёва с должности командующего ООС из-за разногласий

У президента Украины Владимира Зеленского и украинского генерала Эдуарда Москалёва могли быть значительные разногласия, из-за которых военного могли снять с должности командующего так называемой Операцией объединённых сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе). Об этом написал обозреватель Джек Бакби в статье для портала 19FortyFive.

"Нельзя исключать вероятность серьёзных разногласий между президентом и Москалёвым", — считает эксперт.

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Бакби счёл странным поведение Киева, который никак не объяснил причину снятия Москалёва с должности. Эту новость также проигнорировали и украинские официальные соцсети. Обозреватель предполагает, что изменения могли быть связаны с будущим наступлением ВСУ.

Ранее Лайф писал о том, что указом президента Украины Владимира Зеленского командующий операцией Объединённых сил Эдуард Москалёв был снят с должности. Он занимал пост командующего ООС с 15 марта 2022 года, когда сменил Александра Павлюка.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Илья Суриков
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