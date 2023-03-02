Экипаж вертолёта Ка-27 установил рекорд, совершив посадку на остров Яя в море Лаптевых

Экипаж вертолёта Ка-27, которым командовал капитан Дмитрий Назаров, установил рекорд Вооружённых сил России, впервые в истории выполнив посадку на арктический остров Яя в море Лаптевых. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Как рассказали в ведомстве, посадка воздушного судна осуществлялась с противолодочного корабля "Адмирал Левченко". После приземления лётчики установили на острове российский флаг. Данный факт занесли в Книгу рекордов ВС РФ.

Остров Яя, который входит в состав архипелага Новосибирские острова, был открыт в 2013 году экипажами вертолётов Ми-26. Его площадь составляет всего 0,14 квадратных километра, но может сильно меняться из-за колебаний уровня моря. Иногда остров может полностью уходить под воду.