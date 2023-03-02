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2 марта, 18:38

"Нельзя жить на чужом добре": Россиян призвали пользоваться отечественными мессенджерами вместо западных

Эксперт Букштейн: В РФ есть аналоги западных мессенджеров, но о них широкие массы не знают

В России есть аналоги западных мессенджеров, однако о них широкие массы даже не знают. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации", интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

"Нельзя всё время жить на чужом добре. У нас, конечно, есть свои прекрасные разработчики программных продуктов, у нас могут создавать всё. В тех центрах, где всё это создаётся, значительную часть составляют бывшие россияне", — отметил он.

Эксперт заметил, что сейчас российским разработчикам тяжело продвигаться, так как РФ "велась" на иностранные программы, когда были "сильные контакты" с Западом. По мнению специалиста, распространению отечественных приложений препятствует психология пользователя — люди по-прежнему пользуются через VPN теми приложениями, которые запрещены в России.

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Ранее Роскомнадзор запретил использовать зарубежные мессенджеры нескольким компаниям из РФ для оказания услуг. Там напомнили, что 1 марта вступают в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Никита Осипов
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