Огромный небоскрёб в Гонконге превратился в пылающую свечу
В Гонконге загорелся строящийся 42-этажный небоскрёб
Мощный пожар вспыхнул в крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй. Там пламя объяло строящийся 42-этажный небоскрёб. Элементы постройки, падающие с высоты, ранили нескольких горожан.
В Гонконге горит 42-этажный небоскрёб. Видео © Twitter / TheInsiderPaper / d_kesapli / CarolynnePries1 / i24NEWS_EN
Как видно на кадрах, которые местные жители публикуют в Сети, пламя полностью охватило верхние этажи здания. По предварительным данным, при падении элементов конструкций пострадали двое автомобилистов, проезжавших мимо здания. Также на месте возгорания были слышны взрывы. Причина пока пока не ясна. Есть ли пострадавшие внутри небоскрёба, тоже пока неизвестно.
Ранее Лайф писал, что один человек погиб в результате пожара в торгово-офисном здании в Петербурге. Трагедия произошла на улице Промышленной, огонь возник на третьем этаже в офисах.
Twitter / d_kesapli