Огромный небоскрёб в Гонконге превратился в пылающую свечу

Как видно на кадрах, которые местные жители публикуют в Сети, пламя полностью охватило верхние этажи здания. По предварительным данным, при падении элементов конструкций пострадали двое автомобилистов, проезжавших мимо здания. Также на месте возгорания были слышны взрывы. Причина пока пока не ясна. Есть ли пострадавшие внутри небоскрёба, тоже пока неизвестно.