В Киеве у трёх улиц и переулка сменили "пророссийские" и "советские" названия

Горсовет Киева принял решение о переименовании трёх улиц и переулка, которые были названы в честь советского генерала, русских писателей и композитора.

"В столице переименовали ещё четыре городских объекта, названия которых связаны с Российской Федерацией и её сателлитами. Эти решения о переименованиях были приняты сегодня на пленарном заседании второй сессии Киевского городского совета девятого созыва большинством депутатов", — сказано на сайте горсовета.

Так, улица генерала Тупикова получит имя Андрея Мельника в честь одного из лидеров Организации украинских националистов*, улица Тургеневская станет улицей Александра Конисского в честь украинского литератора и общественного деятеля XIX века, а улицу Алябьева переименуют в улицу Семьи Гулак-Артёмовских, на которой в том числе родился певец и композитор Семён Гулак-Артёмовский.

В свою очередь переулок Герцена сменит название на Бабий Яр. А библиотека Зои Космодемьянской, которая расположена в Дарницком районе Киева, будет называться в честь поэта, писателя и переводчика Григория Бойко.

Ранее власти Харькова также переименовали 18 городских улиц, имеющих отношение к России. В том числе с карты города исчезла Кремлёвская улица.