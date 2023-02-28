С карты Харькова стёрли Кремлёвскую улицу

Власти Харькова переименовали часть улиц в городе, названия которых были связаны с Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале горсовета.

"В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля, на внеочередной сессии Харьковского городского совета", — отмечается в публикации.