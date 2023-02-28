С карты Харькова стёрли Кремлёвскую улицу
В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией
Власти Харькова переименовали часть улиц в городе, названия которых были связаны с Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале горсовета.
"В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля, на внеочередной сессии Харьковского городского совета", — отмечается в публикации.
Так, новые названия получили 18 улиц, а Кремлёвская исчезла с карты города. Её решили убрать по причине отсутствия там "застройки, требующей адресации".
Ранее Лайф писал, что в городе Умань Черкасской области собрались "дерусифицировать" 12 улиц. Всего в стране с начала СВО переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов. Лидерами же стали Киев, Винница и Кривой Рог.
Shutterstock