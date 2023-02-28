"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 15:11

С карты Харькова стёрли Кремлёвскую улицу

В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией

Власти Харькова переименовали часть улиц в городе, названия которых были связаны с Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале горсовета.

"В Харькове переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля, на внеочередной сессии Харьковского городского совета", отмечается в публикации.

Так, новые названия получили 18 улиц, а Кремлёвская исчезла с карты города. Её решили убрать по причине отсутствия там "застройки, требующей адресации".

В Берлине переименовали "Москву" в "Киев"

В Берлине переименовали "Москву" в "Киев"

Ранее Лайф писал, что в городе Умань Черкасской области собрались "дерусифицировать" 12 улиц. Всего в стране с начала СВО переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов. Лидерами же стали Киев, Винница и Кривой Рог.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров