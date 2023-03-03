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2 марта, 21:25

США добавили в чёрный список ещё 37 компаний

Минторг США ввёл экспортные ограничения против 37 компаний

Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 37 компаний, которые представляют в том числе Россию, Белоруссию и Китай. Это следует из извещения, опубликованного в Федеральном реестре — сборнике официальных документов Правительства США.

Согласно этим сведениям, в чёрный список 27 компаний включило бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США. Упоминаются в том числе компания DMT Electronics, которая, как утверждается, базируется в России, и белорусская DMT Trading LLC. Большинство же фирм – фигурантов списка — из Китая. Таковых 28. Также там упоминаются бизнес-структуры из Тайваня, Мьянмы и Пакистана.

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Как рассказывал Лайф, ранее СМИ узнали, что США стали интересоваться, какие их страны-партнёры готовы ввести санкции против Китая. Штаты обсуждают этот вопрос с участниками G7, консультации находятся на предварительном этапе.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев
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