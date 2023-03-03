США добавили в чёрный список ещё 37 компаний
Минторг США ввёл экспортные ограничения против 37 компаний
Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 37 компаний, которые представляют в том числе Россию, Белоруссию и Китай. Это следует из извещения, опубликованного в Федеральном реестре — сборнике официальных документов Правительства США.
Согласно этим сведениям, в чёрный список 27 компаний включило бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США. Упоминаются в том числе компания DMT Electronics, которая, как утверждается, базируется в России, и белорусская DMT Trading LLC. Большинство же фирм – фигурантов списка — из Китая. Таковых 28. Также там упоминаются бизнес-структуры из Тайваня, Мьянмы и Пакистана.
Как рассказывал Лайф, ранее СМИ узнали, что США стали интересоваться, какие их страны-партнёры готовы ввести санкции против Китая. Штаты обсуждают этот вопрос с участниками G7, консультации находятся на предварительном этапе.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв