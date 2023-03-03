Детям-инвалидам погибших добровольцев предложили платить две пенсии
Депутат Авксентьева предложила платить две пенсии детям-инвалидам погибших добровольцев
В Госдуму внесён законопроект о выплате двух пенсий детям-инвалидам погибших в зоне военной спецоперации добровольцев. Об этом рассказала заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. На сегодняшний день нужно делать выбор, какую из этих двух пенсий получать. Однако, если проект закона будет одобрен, такие дети смогут получать обе пенсии одновременно.
"Предлагаем выплачивать детям-инвалидам погибших добровольцев обе положенные пенсии. Думаю, это будет достойным и правильным решением", — рассказала Авксентьева URA.RU.
Она также отметила, что ей приходит много писем с просьбами о помощи незащищённым гражданам страны. В том числе от матерей детей-инвалидов.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что участники добровольческих формирований будут получать бесплатное лечение в военно-медицинских частях и организациях.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская