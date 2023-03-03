Детям-инвалидам погибших добровольцев предложили платить две пенсии

В Госдуму внесён законопроект о выплате двух пенсий детям-инвалидам погибших в зоне военной спецоперации добровольцев. Об этом рассказала заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. На сегодняшний день нужно делать выбор, какую из этих двух пенсий получать. Однако, если проект закона будет одобрен, такие дети смогут получать обе пенсии одновременно.