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2 марта, 23:15

В Москве кульбит легковушки на шоссе закончился тремя смертями

В Москве три человека погибли в перевернувшемся на Варшавском шоссе автомобиле

В Москве автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе, в результате три человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль въехал в столб на Варшавском шоссе в Москве. Видео © Дептранс Москвы

Видео этой аварии опубликовал столичный дептранс. Случилась она на Варшавском шоссе в районе метро Нагатинская. Камера наблюдения сняла, как автомобиль двигался на большой скорости в крайней левой полосе, затем его занесло и отбросило в столб на противоположной стороне дороги. От удара машину закрутило и перевернуло.

"На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

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Лайф рассказывал, что накануне в Алтайском крае два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком, ещё несколько пострадали. Причиной стал выезд автобуса на полосу встречного движения.

Обложка ©

Дептранс Москвы

Андрей Григорьев
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