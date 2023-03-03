В Москве кульбит легковушки на шоссе закончился тремя смертями

В Москве автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе, в результате три человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль въехал в столб на Варшавском шоссе в Москве. Видео © Дептранс Москвы

Видео этой аварии опубликовал столичный дептранс. Случилась она на Варшавском шоссе в районе метро Нагатинская. Камера наблюдения сняла, как автомобиль двигался на большой скорости в крайней левой полосе, затем его занесло и отбросило в столб на противоположной стороне дороги. От удара машину закрутило и перевернуло.

"На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области.