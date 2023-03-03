В Москве кульбит легковушки на шоссе закончился тремя смертями
В Москве три человека погибли в перевернувшемся на Варшавском шоссе автомобиле
В Москве автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе, в результате три человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Автомобиль въехал в столб на Варшавском шоссе в Москве. Видео © Дептранс Москвы
Видео этой аварии опубликовал столичный дептранс. Случилась она на Варшавском шоссе в районе метро Нагатинская. Камера наблюдения сняла, как автомобиль двигался на большой скорости в крайней левой полосе, затем его занесло и отбросило в столб на противоположной стороне дороги. От удара машину закрутило и перевернуло.
"На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области.
Лайф рассказывал, что накануне в Алтайском крае два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком, ещё несколько пострадали. Причиной стал выезд автобуса на полосу встречного движения.
Дептранс Москвы