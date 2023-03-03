Диетолог пояснила, как распознать некачественные финики

Финики — прекрасная альтернатива свежим фруктам, ведь в них много полезных веществ. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. По её словам, этот продукт достаточно "тяжёлый" (300 килокалорий на 100 граммов). В то же время в нём много пищевых волокон, питающих микрофлору и улучшающих работу кишечника.

По словам медика, в финиках также много кремния, он стимулирует синтез коллагена, который нужен для хорошей кожи и женской красоты. Также этот плод богат хромом (благодаря чему он регулирует уровень глюкозы в крови) и триптофаном (который помогает наладить сон). Правда, в финиках ещё и много сахара, поэтому употреблять их нужно с долей осторожности.

"Финики нужно мыть перед тем, как есть, потому что липкий слой, который естественным образом может во время сушки вырабатываться, является подходящим местом для развития бактерий. Есть финики лучше либо отдельно от всего, либо вместе с фруктами и овощами, чтобы они могли нормально перевариться, не залёживаться ни в каких отделах ЖКТ и не провоцировать метеоризм. Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ", — рассказала Дюваль радио Sputnik.

Эксперт предупредила, что при выборе фиников нужно избегать слишком липких или светлых плодов, ведь они могут оказаться некачественными. Финики должны быть высушены, а не вымочены. Это, к счастью, можно легко определить на глаз. Липкие будто покрыты маслянистым слоем. Это значит, что их вымачивали. Также лучше выбирать тёмные финики, потому что это указывает на их зрелость. Лучшие — привезённые из ОАЭ и Саудовской Аравии. Ещё медик упомянула, что тем, кто страдает сахарным диабетом, есть финики можно только с разрешения врача. А для тех, у кого язва и мочекаменная болезнь, такая пища и вовсе опасна.