Байден усмехнулся, комментируя смерть двух детей

В США член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила президента Джо Байдена в том, что из-за его политики по теме наркотиков в стране умерло двое детей от фентанила. Комментируя гибель несовершеннолетних Джо Байден вдруг усмехнулся.

"Она [Грин] очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двух детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации [Президента]", — сказал Байден и усмехнулся во время партийного собрания демократов в Балтиморе.

После этого президент Америки заявил, что более не желает говорить на эту тему.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что количество смертей от передозировки наркотиками в США с 2019 по 2020 год выросло на рекордные 30 процентов. Это связано, в основном, с расширением незаконного производства фентанила. В позапрошлом году этот показатель вырос на 15 процентов. Сейчас это вещество добавляют и в другие наркотики увеличивая круг потенциальных жертв.