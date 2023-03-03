В ЕС раскрыли численность украинских военных, которых уже обучили

Евросоюз через свою тренировочную миссию обучил уже порядка 10 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины, не имевших ранее военного опыта. Об этом рассказал командующий миссией вице-адмирал Эрве Блежан.



"К концу прошлого месяца мы уже обучили 10 тысяч украинских военных. 15 тысяч мы достигнем в мае, и очевидно, что мы на этом не остановимся", — подчеркнул Блежан в эфире телеканала LCI.

По его словам, украинские подразделения, готовые отправиться на фронт, формируются всего за несколько недель из неподготовленных бойцов. Вице-адмирал также рассказал о лётчиках, которых готовят по просьбе Киева. Процесс их переучивания на управление F-16 занимает больше времени — один-два года.