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3 марта, 01:24

В ЕС раскрыли численность украинских военных, которых уже обучили

Вице-адмирал Блежан: ЕС уже обучил 10 тысяч военных с Украины

Евросоюз через свою тренировочную миссию обучил уже порядка 10 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины, не имевших ранее военного опыта. Об этом рассказал командующий миссией вице-адмирал Эрве Блежан.


"К концу прошлого месяца мы уже обучили 10 тысяч украинских военных. 15 тысяч мы достигнем в мае, и очевидно, что мы на этом не остановимся", — подчеркнул Блежан в эфире телеканала LCI.

По его словам, украинские подразделения, готовые отправиться на фронт, формируются всего за несколько недель из неподготовленных бойцов. Вице-адмирал также рассказал о лётчиках, которых готовят по просьбе Киева. Процесс их переучивания на управление F-16 занимает больше времени — один-два года.

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Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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