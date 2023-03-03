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3 марта, 01:53

Задержан один из участников убийства стада оленей на севере Сахалина

Один из участников убийства стада краснокнижных оленей на Сахалине установлен и задержан. 25 животных были застрелены в Охинском районе. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, задержан житель Охи 1980 года рождения.

Работа следователей по делу об убийстве оленей на Сахалине. Видео © СУ СКР по региону

"В ходе проведения обысков у жителей г. Углегорска и г. Охи обнаружено и изъято более десяти снегоходов, предназначенных для перевозки грузов и имеющих высокую проходимость, сани-волокуши, оружие и боеприпасы, предназначенные для охоты на дикого зверя, и другие предметы, имеющие значение для доказывания по уголовному делу", — сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Снегоходы браконьеров, найденные при обыске. Фото © СУ СКР по региону.

Снегоходы браконьеров, найденные при обыске. Фото © СУ СКР по региону.

Следственные действия также позволили обнаружить в гаражных боксах, ангарах, контейнерах и других помещениях тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей. С задержанным подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте. Его сообщники устанавливаются.

На Сахалине браконьеры убили лося и хотели вывезти тушу тайком ночью

На Сахалине браконьеры убили лося и хотели вывезти тушу тайком ночью

Как писал Лайф ранее, на Сахалине было жестоко уничтожено целое стадо редких оленей. 25 краснокнижных животных браконьеры расстреляли у реки, а затем скрылись с добычей.

Обложка ©

СУ СКР по региону

Арина Родионова
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