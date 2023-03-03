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3 марта, 02:41

"Илон Маск ошибся": Американский политик назвал возможную причину гибели человечества

Политик из США Янг: Человечество исчезнет из-за политики Вашингтона

Человечество исчезнет из-за провоцируемой Вашингтоном ядерной войны, а также из-за западного империализма. Об этом написал в Twitter политик из США Джеффри Янг, опровергая слова миллиардер Илона Маска, считающего, что причиной гибели человечества станет снижение уровня рождаемости.

"Илон Маск полностью в этом неправ. Западный империализм и угроза ядерной войны, продвигаемая США, — самая главная угроза человечества", — подчеркнул Янг.

По его мнению, сейчас человечество ближе к полному исчезновению из-за ядерной войны, чем когда-либо за всю свою историю.

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Ранее Илон Маск уже намекнул, что вносит свой весомый вклад в "битву за будущее цивилизации". Он уточнил, что под этим подразумевает реформирование купленной им компании Twitter.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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