Лондон резко ответил на призыв Аргентины начать переговоры по Фолклендам

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Фолклендские (Мальвинские) острова принадлежат Соединённому Королевству. Так он ответил на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности островов.

"Фолклендские острова британские. Жители островов имеют право определять своё будущее. Они сделали выбор оставаться заморской территорией Соединённого Королевства с правом самоуправления", — ответил Клеверли в "Твиттере" на сообщение Кафьеро.

Тот ранее объявил, что его страна денонсирует так называемое соглашение Форадори — Данкана, которое касается административно-хозяйственной деятельности в районе островов.

Фолклендские (или, как их называют в Аргентине, Мальвинские) острова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Они уже два века являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. 40 лет назад первая потерпела поражение в войне.