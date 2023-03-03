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3 марта, 01:44

Лондон резко ответил на призыв Аргентины начать переговоры по Фолклендам

Глава МИД Клеверли: Фолкленды принадлежат Великобритании

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Фолклендские (Мальвинские) острова принадлежат Соединённому Королевству. Так он ответил на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности островов.

"Фолклендские острова британские. Жители островов имеют право определять своё будущее. Они сделали выбор оставаться заморской территорией Соединённого Королевства с правом самоуправления", ответил Клеверли в "Твиттере" на сообщение Кафьеро.

Тот ранее объявил, что его страна денонсирует так называемое соглашение Форадори — Данкана, которое касается административно-хозяйственной деятельности в районе островов.

Фолклендские (или, как их называют в Аргентине, Мальвинские) острова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Они уже два века являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. 40 лет назад первая потерпела поражение в войне.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя позицию Лондона по поводу украинского кризиса, заявил, что Фолкленды — это не Британия, а Аргентина.

Обложка ©

Flickr / UK Government

Андрей Григорьев
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