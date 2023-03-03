Минобороны показало видео пуска "Калибра" с подлодки в Японском море
Минобороны: Подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила пуск "Калибра" по береговой цели
Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", относящаяся к Тихоокеанскому флоту России, выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Пуск ракеты "Калибр" с подлодки в Японском море. Видео © Минобороны РФ
"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота в Японском море в рамках плана боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр", — говорится в сообщении ведомства.
Береговая цель имитировала огневую позицию условного противника. Перед пуском подводная лодка скрытно заняла район, назначенный для стрельб. Ракета поразила цель успешно и в расчётное время. Удар пришёлся на тактическое поле "Сюркум", что в Хабаровском крае. Реактивный снаряд пролетел больше тысячи километров.
Перед учебным ударом район был закрыт при помощи кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолётов и беспилотников морской авиации.
Как рассказывал Лайф, ранее премьер Японии заявил, что его страна планирует закупать у США крылатые ракеты Tomahawk самой последней модификации с возможностью уклонения от перехвата.
Министерство обороны РФ