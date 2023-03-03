"Сначала помойся!": В Комсомольске-на-Амуре водитель вышвырнул бабушку из автобуса

Полиция в Комсомольске-на-Амуре задержала водителя автобуса, который вышвырнул пенсионерку из автобуса, так как от неё якобы плохо пахло. Пассажиры сняли на видео такие действия мужчина и опубликовали эти кадры в соцсетях. На них видно, как он хватает бабушку, грубо стаскивает с сиденья и буквально выволакивает на улицу.

В Комсомольске-на-Амуре водитель выкинул пенсионерку из автобуса. Видео © Twitter / @sponger86129115

"Сначала помойся!" — приговаривает при этом женщина-кондуктор, явно поддерживая действия водителя.

После этого водитель сел за руль, закрыл двери и автобус тронулся. Перевозчик уже извинился перед женщиной и купил ей продуктовый набор, а сотрудника уволил за рукоприкладство.

"Водитель задержан", — рассказали РИА "Новости" в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье 213 УК РФ (хулиганство). О мерах в отношении кондуктора не сообщается.