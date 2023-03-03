Австралийского министра шокировала стоимость ремонта его кабинета

Министр обороны Австралии Ричард Марлз наотрез отказался занимать новый офис класса люкс, который отремонтировали специально для него. Главу ведомства не устроила слишком высокая стоимость проделанных работ. Свою претензию он высказал во время брифинга. По его словам, на ремонт было потрачено 800 тысяч австралийских долларов (538,5 тыс. долларов США).

"Я не просил об этом офисе, меня не предупреждали о том, что идёт его ремонт, и не согласовывали работы со мной. Я не собираюсь его занимать и останусь там, где работаю сейчас", — сообщил он, подчеркнув, что ремонт в его нынешнем кабинете обошёлся всего в пару тысяч долларов.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация Эй-би-си, представительский люкс был отремонтирован на пятом этаже штаб-квартиры Минобороны в пригороде Канберры Расселе. Планировалось, что Марлз займёт офис, как только ремонт будет окончен, в связи с чем на двери уже выгравировали его имя.