"Люди просыпаются": Американский ветеран заметил важные перемены в Европе

Жители европейских стран "просыпаются" и всё больше готовы оказывать сопротивление антироссийской пропаганде. Об этом заявил в "Твиттере" ветеран и писатель из США Ноктис Дрейвен.

"Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются, мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это наконец проявляется", — подчеркнул Дрейвен.

Такой была реакция писателя на то, что в Копенгагене основание статуи Русалочки, которая была воздвигнута по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, раскрасили в цвета российского флага.