"Люди просыпаются": Американский ветеран заметил важные перемены в Европе
Ветеран из США Дрейвен: Европейцы просыпаются, чтобы оказать поддержку России
Статуя Русалочки в Копенгагене. Фото © Twitter / Edition_five
Жители европейских стран "просыпаются" и всё больше готовы оказывать сопротивление антироссийской пропаганде. Об этом заявил в "Твиттере" ветеран и писатель из США Ноктис Дрейвен.
"Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются, мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это наконец проявляется", — подчеркнул Дрейвен.
Такой была реакция писателя на то, что в Копенгагене основание статуи Русалочки, которая была воздвигнута по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, раскрасили в цвета российского флага.
Кто именно раскрасил памятник, неизвестно. Краску нанесли на переднюю часть камня, на котором сидит хвостатая героиня произведения. Этот небольшой монумент — один из символов датской столицы.