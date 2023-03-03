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3 марта, 04:56

"Люди просыпаются": Американский ветеран заметил важные перемены в Европе

Ветеран из США Дрейвен: Европейцы просыпаются, чтобы оказать поддержку России

<p>Статуя Русалочки в Копенгагене. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Edition_five/status/1631216328370470915/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Edition_five</a></p>

Статуя Русалочки в Копенгагене. Фото © Twitter / Edition_five

Жители европейских стран "просыпаются" и всё больше готовы оказывать сопротивление антироссийской пропаганде. Об этом заявил в "Твиттере" ветеран и писатель из США Ноктис Дрейвен.

"Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются, мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это наконец проявляется", — подчеркнул Дрейвен.

Такой была реакция писателя на то, что в Копенгагене основание статуи Русалочки, которая была воздвигнута по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, раскрасили в цвета российского флага.

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Кто именно раскрасил памятник, неизвестно. Краску нанесли на переднюю часть камня, на котором сидит хвостатая героиня произведения. Этот небольшой монумент — один из символов датской столицы.

Анатолий Симоненко
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