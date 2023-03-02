Бронзовый символ Копенгагена — Русалочку — окрасили в цвета российского флага

Бронзовую статую "Русалочка" в Копенгагене, которую так любят фотографировать туристы, неизвестные окрасили в цвета российского триколора. Судя по опубликованному в соцсетях фото, краска была нанесена на переднюю часть камня, на котором сидит героиня одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена, который также является одним из главных символов датской столицы.