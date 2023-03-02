Бронзовый символ Копенгагена — Русалочку — окрасили в цвета российского флага
В Копенгагене бронзовую статую Русалочки окрасили в российский триколор. Обложка © Twitter / Edition_five
Бронзовую статую "Русалочка" в Копенгагене, которую так любят фотографировать туристы, неизвестные окрасили в цвета российского триколора. Судя по опубликованному в соцсетях фото, краска была нанесена на переднюю часть камня, на котором сидит героиня одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена, который также является одним из главных символов датской столицы.
Как сообщает Reuters, местные полицейские заявили, что инцидент расследуют и расценивают как акт вандализма. По данным агентства, правоохранителям пока неизвестно, кто раскрасил популярный туристический объект.
Ранее Лайф рассказывал, что членам российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. В Совфеде РФ указали на деградацию Европы после инцидента.