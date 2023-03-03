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3 марта, 05:07
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"Глумишься над утратой": Мать погибших детей пристыдила Байдена за неуместную усмешку

В США мать погибших детей Кисслинг потребовала извинений Байдена из-за его усмешки

В США мать двоих умерших детей Ребекка Кисслинг оскорбилась из-за усмешки Джо Байдена, который позволил себе улыбаться, комментируя их уход из жизни. Женщина опубликовала обращение к Байдену в соцсетях, призвав его извиниться.

"Когда Байден начал говорить о матери, потерявшей двоих сыновей, он начал смеяться… Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!" — возмутилась Кисслинг.

Она считает, что Байдена нужно привлечь к ответственности. Женщина называет его поведение неприемлемым.

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Напомним, ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в смерти детей в связи с нестабильной ситуацией с наркотиками в США. Байден же, рассказывая эту трагическую историю на партийном собрании демократов в Балтиморе, заявил, что фентанил появился при предыдущей администрации, и усмехнулся.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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