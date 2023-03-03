"Глумишься над утратой": Мать погибших детей пристыдила Байдена за неуместную усмешку

В США мать двоих умерших детей Ребекка Кисслинг оскорбилась из-за усмешки Джо Байдена, который позволил себе улыбаться, комментируя их уход из жизни. Женщина опубликовала обращение к Байдену в соцсетях, призвав его извиниться.

"Когда Байден начал говорить о матери, потерявшей двоих сыновей, он начал смеяться… Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!" — возмутилась Кисслинг.

Она считает, что Байдена нужно привлечь к ответственности. Женщина называет его поведение неприемлемым.