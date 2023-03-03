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3 марта, 05:16

Российские военные остановили контратаку ВСУ под Луганском

Марочко: ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку контратаковать на Краснолиманском направлении. В результате они вернулись на ранее занимаемые рубежи, потеряв бойцов и технику. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

"Вооружённые формирования Украины в очередной раз предприняли попытку <...> контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи", — сказал он.

По словам Марочко, попытку украинские силовики предприняли в районах населённых пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в Луганской Народной Республике.

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Ранее сообщалось, что в Курской области усилят меры безопасности из-за сложной ситуации на границе с Украиной. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Роман Старовойт.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ВСУ

Светлана Оперук
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