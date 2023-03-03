Российские военные остановили контратаку ВСУ под Луганском

Вооружённые силы Украины предприняли неудачную попытку контратаковать на Краснолиманском направлении. В результате они вернулись на ранее занимаемые рубежи, потеряв бойцов и технику. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

"Вооружённые формирования Украины в очередной раз предприняли попытку <...> контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи", — сказал он.

По словам Марочко, попытку украинские силовики предприняли в районах населённых пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в Луганской Народной Республике.