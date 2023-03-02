В Курской области усилят меры безопасности из-за сложной ситуации на границе с Украиной
В Курской области усилят меры безопасности из-за сложной ситуации в приграничных населённых пунктах. Такое распоряжение дал губернатор региона Роман Старовойт, сообщила его пресс-секретарь Анастасия Гурина.
"Учитывая сложную ситуацию в приграничных населённых пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности", — рассказала она журналистам.
Гурина добавила, что ранее в регионе уже была усилена охрана общественного порядка из-за среднего уровня реагирования и жёлтого уровня террористической опасности. Особенно контролируются объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.
Ранее Лайф писал, что 2 марта в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области погиб один человек, ещё один ранен. Позже губернатор Роман Старовойт рассказал о 20 прилётах со стороны ВСУ в двух районах региона.
ТАСС / Антон Вергун