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2 марта, 15:18

В Курской области усилят меры безопасности из-за сложной ситуации на границе с Украиной

В Курской области усилят меры безопасности из-за сложной ситуации в приграничных населённых пунктах. Такое распоряжение дал губернатор региона Роман Старовойт, сообщила его пресс-секретарь Анастасия Гурина.

"Учитывая сложную ситуацию в приграничных населённых пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности", — рассказала она журналистам.

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Гурина добавила, что ранее в регионе уже была усилена охрана общественного порядка из-за среднего уровня реагирования и жёлтого уровня террористической опасности. Особенно контролируются объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.

Ранее Лайф писал, что 2 марта в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области погиб один человек, ещё один ранен. Позже губернатор Роман Старовойт рассказал о 20 прилётах со стороны ВСУ в двух районах региона.

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ТАСС / Антон Вергун

Илья Суриков
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