В Курской области усилят меры безопасности из-за сложной ситуации на границе с Украиной

В Курской области усилят меры безопасности из-за сложной ситуации в приграничных населённых пунктах. Такое распоряжение дал губернатор региона Роман Старовойт, сообщила его пресс-секретарь Анастасия Гурина.

"Учитывая сложную ситуацию в приграничных населённых пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности", — рассказала она журналистам.