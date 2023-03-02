В Госдуме жёстко ответили на обвинения Киева в провокации в Брянской области

Депутат Госдумы Сергей Колунов прокомментировал высказывание советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего, что нападение диверсантов на сёла в Брянской области было "классической провокацией". В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что Украина, проигрывая на поле боя и бесконечно требуя от Запада денег и оружия, ещё раз доказала: она способна сражаться только с мирными людьми.

"Украина, проигрывая на поле боя, неся огромные потери и бесконечно требуя от Запада денег и оружия, ещё раз доказала: она способна сражаться только с мирными людьми, гражданским населением. Так было на протяжении восьми лет до начала специальной военной операции, когда киевские войска бомбили мирные города Донбасса, убивали и мучили тысячи женщин, детей, стариков. Так происходит и сейчас: регулярно мы слышим об обстрелах ВСУ новых республик, приграничных зон Курской и Белгородской областей: они бьют не по военной инфраструктуре, они умышленно целятся в жилые дома, места скопления людей", — подчеркнул Колунов.

По словам депутата, высказывания политиков нынешней Украины очень похожи на то, что происходило в США во время президентства Дональда Трампа, когда и сам он, и его подчинённые любую неугодную новость, размещённую в СМИ, называли "фейк ньюс". Колунов отметил, что сейчас так происходит и с украинской хунтой: они совершают ужасные вещи, военные преступления, но боятся взять на себя ответственность и обвиняют РФ, называя это "провокацией со стороны России".