ВСУ продолжили обстреливать приграничные районы Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, отметив, что зафиксировано как минимум 20 прилётов.

"Девять прилётов зафиксировано в районе села Троицкого Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет. Ещё 11 прилётов в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населённый пункт остался без энергоснабжения", — написал глава области в телеграм-канале.

Он добавил, что ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений. Кроме того, по его словам, в результате обстрела села Тёткино пострадали восемь домовладений и автомобиль. Старовойт подчеркнул, что всем жителям будет оказана необходимая помощь.