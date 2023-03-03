Боррель высказался против исключения России из состава "Большой двадцатки"

Исключение России из состава "Большой двадцатки" (G20) противоречило бы принципу многостороннего сотрудничества. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Нью-Дели на международной политологической конференции Raisina Dialogue.

"Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?" — сказал он.

Глава европейской дипломатии также напомнил о необходимости "слушать других". Таким образом Боррель ответил на вопрос журналиста, возможно ли приостановить членство России в G20 и после этого уже продолжить решать текущие проблемы мира.