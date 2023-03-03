Пора бить тревогу?: Названы заболевания, на которые указывает изменение цвета ногтей

Изменение ногтевой пластины может говорить о влиянии как внешних, так и внутренних факторов. На ногти воздействуют грибки, бактерии и механические повреждения, а также нарушение кровоснабжения и гормональные изменения. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматовенеролог, дерматолог Наталия Жовтан.

"От 30% до 45% всех заболеваний ногтей приходится на грибковые инфекции различного рода, а в большинстве случаев — это ониходистрофии или неинфекционные болезни ногтей. Изменения ногтевой пластины могут быть связаны с изменением цвета, плотности, формы или толщины, быть самостоятельным заболеванием или частью проявлений различных заболеваний кожи или болезней внутренних органов", — отметила врач.

По её словам, у здорового ногтя розовый цвет. Участки белого цвета в ногтях в виде полос или точек могут возникать в результате травмы или после инфекционных заболеваний. Белые полосы с остаточной полосой коричневого цвета могут встречаться у пожилых пациентов с тяжёлой формой цирроза печени, сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью. Желтоватые или коричневые ногти говорят о наличии травмы.

"Отсутствующие или маленькие, короткие ногти могут быть врождённой патологией или результатом сопутствующей склеродермии, патологией нервной системы или повреждения матрикса ногтя", — рассказала эксперт.

Ломкие и тонкие ногти могут быть из-за врождённой предрасположенности и дефицита серы, витаминов А и В, биотина и кальция. Также это связано с заболеваниями сосудов и суставов, ограниченным питанием и воздействием химических веществ. Ложкообразная вдавленность ногтей говорит о железодефицитной анемии, инфекционных и эндокринных заболеваниях.

Ногти округлой формы и с усиленной выпуклостью наблюдаются при заболеваниях лёгких, а также при сердечно-сосудистой недостаточности. А синдром "жёлтых ногтей" встречается при грибковых заболеваниях или химическом повреждении.