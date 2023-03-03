Переговоры о продлении зерновой сделки зашли в тупик, пишут СМИ

Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, так как не были получены гарантии выхода российской продукции на мировые рынки. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.

"Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российских агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты", — отметил собеседник агентства.

Он также заметил, что прогрессу в данном вопросе могут способствовать переговоры на высшем уровне, которые ожидаются в ближайшее время. При этом для выхода из ситуации необходимо подготовить конкретные предложения и инициативы.