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3 марта, 07:50

Переговоры о продлении зерновой сделки зашли в тупик, пишут СМИ

РИА "Новости": Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик

Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, так как не были получены гарантии выхода российской продукции на мировые рынки. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.

"Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российских агропродукции и аммиака на мировые рынки. Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты", — отметил собеседник агентства.

Он также заметил, что прогрессу в данном вопросе могут способствовать переговоры на высшем уровне, которые ожидаются в ближайшее время. При этом для выхода из ситуации необходимо подготовить конкретные предложения и инициативы.

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Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. 17 ноября МИД России подтвердил её продление на 120 дней — до 18 марта 2022 года.

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Артур Белкин
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