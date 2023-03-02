МИД РФ обвинил Запад в саботаже российской части зерновой сделки

Западные страны саботируют выполнение меморандума Россия – ООН, касающегося российской части зерновой сделки. С таким заявлением выступили в МИД РФ.

"Вынуждены констатировать: предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года пакет договорённостей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения меморандума Россия – ООН", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Российские дипломаты считают очевидным, что США и ЕС нет дела до стран, которые нуждаются в продовольствии, а также до усилий ООН. Западные государства пытаются превратить международную организацию "в послушный инструмент обслуживания своих политических целей", отметили на Смоленской площади.