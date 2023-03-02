МИД РФ обвинил Запад в саботаже российской части зерновой сделки
Западные страны саботируют выполнение меморандума Россия – ООН, касающегося российской части зерновой сделки. С таким заявлением выступили в МИД РФ.
"Вынуждены констатировать: предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года пакет договорённостей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения меморандума Россия – ООН", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Российские дипломаты считают очевидным, что США и ЕС нет дела до стран, которые нуждаются в продовольствии, а также до усилий ООН. Западные государства пытаются превратить международную организацию "в послушный инструмент обслуживания своих политических целей", отметили на Смоленской площади.
Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. 17 ноября МИД России подтвердил её продление на 120 дней — до 18 марта 2022 года. Недавно стало известно, что представители Турции и ООН запросили у стран Запада "железобетонные гарантии" по логистике, оплате и страховке.
Telegram / MID_Russia