Более 80% россиян заявили о доверии Путину

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину увеличился в период с 19 по 26 февраля на 3% и составляет 81%. Такие данные опроса публикует фонд "Общественное мнение".

Кроме того, 81% опрошенных считает, что глава государства "скорее хорошо" выполняет работу на своём посту. Отметим, что за предыдущие семь дней данный показатель никак не изменился. Работу Правительства РФ положительно оценивают 55% жителей страны, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 57%.