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3 марта, 08:00

Более 80% россиян заявили о доверии Путину

ФОМ: Президенту Путину доверяет 81% россиян

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину увеличился в период с 19 по 26 февраля на 3% и составляет 81%. Такие данные опроса публикует фонд "Общественное мнение".

Кроме того, 81% опрошенных считает, что глава государства "скорее хорошо" выполняет работу на своём посту. Отметим, что за предыдущие семь дней данный показатель никак не изменился. Работу Правительства РФ положительно оценивают 55% жителей страны, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 57%.

ФОМ: Рейтинг одобрения Владимира Путина составил 81%

ФОМ: Рейтинг одобрения Владимира Путина составил 81%

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что высокий рейтинг главы государства показывает то, что общество консолидируется вокруг него.

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