Врачи назвали время дня, когда чеснок сильнее всего помогает в борьбе с вирусами

Чеснок уже давно зарекомендовал себя в качестве источника целого ряда полезных элементов, а также народного средства в борьбе с вирусами. Однако лучше всего съедать зубчик именно утром, сообщает Interia.

Издание подчёркивает, что чеснок может оказать положительное влияние на облегчение недомоганий со стороны пищеварительной системы, эффективно воздействует на систему кровообращения, снижает уровень холестерина, проявляет противоопухолевую активность и помогает в профилактике инсультов и инфарктов. Однако важно не только время приёма чеснока, но и то, как это сделать.