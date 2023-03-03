Учёные выяснили, что уровень IQ не гарантирует высокого дохода

Уровень IQ не оказывает существенного влияния заработок. К такому выводу пришли учёные из Норвегии, Финляндии и Австралии, пишет Bloomberg.

Специалисты выяснили, что для обогащения важен не высокий интеллект, а умение сочетать свои навыки. По их данным, руководители крупных шведских компаний имеют показатель IQ выше среднего — лучше, чем у 83% участников тестирования. Главы небольших компаний обычно сдают тест на IQ продуктивнее, чем 66% населения. Указывается, что эти люди пришли к успеху благодаря не только уму, но и харизме, труду и навыкам работы с другими людьми.

В США сравнили заработки людей с уровнем IQ выше результатов 25% других участников и тех, у кого он выше 75%. В среднем представители второй группы зарабатывали на 10–16% больше, чем первой. По информации агентства, разница может показаться серьёзной, но это не значит, что обе группы находятся на двух очень разных уровнях дохода.

Также исследование показало, что корреляция между уровнем интеллекта и дохода ослабевает при достижении зарплаты в 60 тысяч евро в год. А 1% участников с наиболее высокими зарплатами имели уровень IQ ниже, чем те, кто зарабатывал меньше них.