Россиянам напомнили, чем чревата покупка "галочки" в Instagram

Синяя галочка, которая показывает верификацию аккаунта в "Инстаграме"*, обойдётся россиянам в сумму от 900 до 1200 рублей. Однако с покупкой лучше не рисковать, иначе придётся понести уголовную ответственность. Об этом предупредили российских пользователей юристы в беседе с Hi-Tech Mail.ru.

Так, юрист Бюро адвокатов "Де-юре" Эльдар Аджиев подчеркнул, что сейчас в российском законодательстве нет действующих приговоров о привлечении к уголовной ответственности за финансирование деятельности Meta*, но компания признана в нашей стране экстремистской, и предоставлять ей денежные средства или оказывать другие финуслуги для обеспечения деятельности нельзя. Это указывается в статье 282.3 УК РФ.

"В отсутствие сложившейся судебной практики достаточно сложно предсказать, обязательно ли будут негативные последствия в результате оплаты подписки в "Инстаграме". Совет — не рисковать, любое финансирование Meta, неважно, будь это оплата рекламы в социальной сети, оплата подписки, несёт существенные риски привлечения к уголовной ответственности", — объяснил Аджиев.

При этом основатель юридического партнёрства "Мелешко консалтинг", кандидат юридических наук Антон Мелешко утверждает, что покупка верификации в "Инстаграме" всё-таки будет считаться уголовным преступлением. Причём, согласно статье 282.3 УК РФ, ответственность для россиянина или постоянно проживающего в России лица без гражданства наступает даже в том случае, если деяние — в данном случае финансирование — было совершено в другой стране, где это не является нарушением закона.

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