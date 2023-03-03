В Улан-Удэ снежная масса рухнула с крыши на ребёнка в коляске

В Улан-Удэ с крыши жилого дома на ребёнка в коляске упала снежная масса. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города. Инцидент произошёл 2 марта на улице Комарова.

Мать малыша сообщила, что её ребёнок 2021 года рождения получил удар по голове, у него текла кровь из носа, на лице остались царапины. Младенца доставили в больницу и после обследования отпустили на амбулаторное наблюдение. На инцидент обратила внимание прокуратура.

"По предварительным данным, 2 марта 2023 года на голову ребёнка 2021 года рождения с крыши дома по улице Комарова города Улан-Удэ упал снег. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющей организацией", — сказано в сообщении ведомства.

После случившегося управление административного контроля выявило нарушение правил благоустройства. Управляющей организации АО "МКС Улан-Удэ" выдали требование на явку в комитет городского хозяйства для составления протокола о нарушении.