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3 марта, 09:20

На Украине "дерусифицируют" железную дорогу, получившую имя во времена Российской империи

На Украине предложили изменить название Юго-Западной железной дороги

Власти Украины решили переименовать Юго-Западную железную дорогу в рамках начавшейся в стране "дерусификации". Об этом в телеграм-канале заявил министр цифровой информации Михаил Фёдоров.

"Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги, чтобы она больше не была связана со страной-агрессором", — написал Фёдоров и оповестил жителей страны о начале опроса в специальном приложении.

По словам Фёдорова, Юго-Западная железная дорога получила своё название ещё во времена Российской империи и располагается на территории нынешней северной части Украины, проходя по территориям Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, а также частично в районах Ровненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей Украины. Вместо Юго-Западной предлагается назвать железную дорогу Киевской, Столичной, Центральной или Северной.

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ТАСС / Михаил Соколов

Артур Белкин
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