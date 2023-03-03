Россиянина, готовившего теракт в здании суда в Подмосковье, отправили в колонию на 19 лет

19 лет в колонии строгого режима проведёт россиянин, планировавший устроить теракт в здании суда в Подмосковье. Такое постановление сегодня, 3 марта, вынес 2-й Западный окружной военный суд.

"Магомедов К.М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222.1 "Незаконное хранение оружия" УК РФ, и приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Москве и области.

В каком именно городе Подмосковья должен был произойти теракт, в ведомстве не уточняют. Однако там рассказали, что обучение по сборке самодельного взрывного устройства обвиняемый проходил у кураторов из ИГИЛ*. Именно во время сборки бомбы его и задержали правоохранители. В квартире, которую арендовал Магомедов, также нашли поражающие элементы, взрывчатые вещества и телефон, с помощью которого предполагалось взорвать СВУ.

Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке суд отправил в колонию на семь лет срочника, который пытался поджечь военкомат за обещанные ему 100 тысяч рублей.