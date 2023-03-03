В ГД придумали, как оставить ни с чем мошенников, наживающихся на благотворительности

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил способ обезопасить сферу благотворительности от мошенников. С этой инициативой он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Парламентарий напомнил, что в России действуют сотни различных фондов, собирающих пожертвования. Однако вокруг благотворительности крутится уж очень много мошенников, которые спокойно наживаются на чужом сострадании. Иногда в целях обмана злоумышленники даже создают копии сайтов известных благотворительных организаций. В связи с этим Милонов предлагает проводить пожертвования через надёжные сервисы, основанные на базе "Госуслуг".

"Прошу вас рассмотреть возможность выделения мощностей на базе единого портала "Госуслуги" в части верификации и обеспечения надёжности транзакций на счета благотворительных и иных фондов, занимающихся помощью людям. В частности, логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале", — сказано в письме депутата, копия которого оказалась в распоряжении RT.