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3 марта, 12:03

Над Енакиевом в ДНР сбили неизвестный самолёт

Мэр Енакиева Храменков в ДНР сообщил о сбитом над городом самолёте

<p>Мэр Роман Храменков сообщил, что над Енакиевом сбит самолёт, и показал кадры с места. Фото ©<a href="https://t.me/RomanHramenkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Telegram</a></p>

Мэр Роман Храменков сообщил, что над Енакиевом сбит самолёт, и показал кадры с места. Фото © Telegram

Над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили неизвестный самолёт. Об инциденте сообщил в телеграм-канале мэр Роман Храменков.

"Над территорией города сбит самолёт. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем", — обратился он к горожанам.

Отметим, что последние два дня в городе участилось срабатывание ПВО. Власти призывали местных жителей беречь себя и сохранять спокойствие.

ВСУ из HIMARS разрушили лицей в Енакиеве, где учился Янукович

ВСУ из HIMARS разрушили лицей в Енакиеве, где учился Янукович

Ранее Лайф сообщал, что российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине сбили самолёт Су-25 и 14 беспилотников противника, а истребительная авиация уничтожила украинский бомбардировщик Су-24 и вертолёт Ми-8. О таком суточном "урожае" отчитался на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Алексей Берковиц
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