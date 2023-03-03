Над Енакиевом в ДНР сбили неизвестный самолёт
Мэр Енакиева Храменков в ДНР сообщил о сбитом над городом самолёте
Мэр Роман Храменков сообщил, что над Енакиевом сбит самолёт, и показал кадры с места. Фото © Telegram
Над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили неизвестный самолёт. Об инциденте сообщил в телеграм-канале мэр Роман Храменков.
"Над территорией города сбит самолёт. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем", — обратился он к горожанам.
Отметим, что последние два дня в городе участилось срабатывание ПВО. Власти призывали местных жителей беречь себя и сохранять спокойствие.
Ранее Лайф сообщал, что российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине сбили самолёт Су-25 и 14 беспилотников противника, а истребительная авиация уничтожила украинский бомбардировщик Су-24 и вертолёт Ми-8. О таком суточном "урожае" отчитался на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.