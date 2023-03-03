Над Енакиевом в ДНР сбили неизвестный самолёт

Над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили неизвестный самолёт. Об инциденте сообщил в телеграм-канале мэр Роман Храменков.

"Над территорией города сбит самолёт. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем", — обратился он к горожанам.

Отметим, что последние два дня в городе участилось срабатывание ПВО. Власти призывали местных жителей беречь себя и сохранять спокойствие.