Российская авиация и средства ПВО собрали мощный "урожай" за последние сутки

Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине сбили самолёт Су-25 и 14 беспилотников противника, а истребительная авиация уничтожила украинский бомбардировщик Су-24 и вертолёт Ми-8. О таком "урожае" за прошедшие сутки отчитался на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"За сутки сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чугуновка (Харьковская область), Пески, Яковлевка, Минеральное, Завитне Бажання (ДНР), Голая Пристань, Казачьи Лагери и Збурьевка (Херсонская область)", — перечислил представитель военного ведомства.

По его данным, украинский Су-25 был сбит в районе Крынки (под Херсоном), Су-24 уничтожен в районе Михайловки (ДНР), а украинский Ми-8 не выдержал встречи с российской авиацией в районе Кураховки (это тоже в ДНР).