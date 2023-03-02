Российская авиация и средства ПВО собрали мощный "урожай" за последние сутки
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о двух сбитых украинских самолётах, одном вертолёте и 14 беспилотниках
Российские средства ПВО в ходе специальной военной операции на Украине сбили самолёт Су-25 и 14 беспилотников противника, а истребительная авиация уничтожила украинский бомбардировщик Су-24 и вертолёт Ми-8. О таком "урожае" за прошедшие сутки отчитался на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"За сутки сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чугуновка (Харьковская область), Пески, Яковлевка, Минеральное, Завитне Бажання (ДНР), Голая Пристань, Казачьи Лагери и Збурьевка (Херсонская область)", — перечислил представитель военного ведомства.
По его данным, украинский Су-25 был сбит в районе Крынки (под Херсоном), Су-24 уничтожен в районе Михайловки (ДНР), а украинский Ми-8 не выдержал встречи с российской авиацией в районе Кураховки (это тоже в ДНР).
Всего же с начала проведения специальной военной операции, по сведениям Конашенкова, были уничтожены 393 самолёта, 212 вертолётов и 3295 украинских дронов.
Напомним, что 28 февраля было зафиксировано сразу несколько неизвестных беспилотников в регионах России. Один дрон упал в Адыгее, второй — в районе нефтебазы "Роснефти" в Туапсе, третий коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, а четвёртый дрон упал в Подмосковье рядом с объектом "Газпрома". Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности провалившейся атаки украинских беспилотников на юге России.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ